Akfen GYO’nun kira gelirlerinde artış

Akfen GYO’nun Türkiye’deki 15 otelinden elde ettiği kira geliri bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 90 artarken, bu otellerin doluluk oranları da yüzde 85’in üzerine çıktı.

Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, Eylül ayından itibaren Türkiye'nin orta bölgelerindeki otellerden de yüksek doluluk oranları beklediklerini kaydetti.

Türkiye'nin bacasız sanayisi turizmde gelen turist sayısı bakımından son birkaç yıldır yaşanan durgunluğun bu yıl yerini dev artışa bırakması turizm şirketlerinde büyümeyi de beraberinde getiriyor.

2018'in birinci çeyreğinde geçen yıla göre Türkiye'nin turizm geliri yüzde 31,3 artışla 4.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, gelen turist sayısı da yüzde 26.4 artarak 6.1 milyona ulaştı.

Sektördeki bu büyüme turizm şirketlerinin yanı sıra portföyünde 21 oteli bulunan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) rakamlarına da yansıdı.

Genel turizm ikliminin düzelmesiyle Akfen GYO'nun Türkiye’deki 15 otelinden elde ettiği kira geliri 2018 yılının ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artış gösterdi. Sadece Nisan ayında elde edilen kira gelirine bakıldığında geçen yıla göre yüzde 90 artış gerçekleşti. Yine Türkiye'deki otellerinde geçen sene ilk 4 aydaki doluluk oranları yüzde 59 olan Akfen GYO, bu yılın ilk 4 ayında yüzde 68 doluluğa ulaştı. Gaziantep, Ankara, İzmir, Adana, Zeytinburnu ve İstanbul Karaköy otellerinde doluluklar ise yüzde 85'in üzerine çıktı.

“EYLÜL'DEN İTİBAREN İÇERİDE DE ARTIŞ BEKLİYORUZ”

2018'in yaz ve sonbaharında artış trendinin devam etmesini beklediklerini anlatan Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, kıyı şeridindeki otellerde bayramdan itibaren, orta bölgelerde ise Eylül ayından sonra daha yüksek doluluk oranları beklediklerini ifade etti.

Geçen seneden bu yana doluluk oranlarında meydana gelen artışın oda fiyatlarına daha çok yansıyacağına dikkat çeken Karaağaoğlu, “Şehir otellerinde pek çok toplu rezervasyon yerel iş seyahatlerinden dolayı TL cinsinden yapılıyor ve kurlardaki artış ortalama oda fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Geçici olduğunu düşündüğümüz kurlarla ilgili bu dönem sonrasında daha stabil döviz kurları oda fiyatlarının Euro bazında artmasına katkı sağlayacaktır. Bu gerçekleştiğinde Euro bazında yüzde 36 olarak gerçekleşen gelir artışını daha da yukarılara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.