Akfen Yenilenebilir Enerji EBRD’den 102 milyon dolarlık kredi aldı

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yerli ve yenilenebilir kaynaklı 13 enerji santrali için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 102 milyon dolarlık kredi aldığı açıklandı.

Akfen’in konuyla ilgili basın bülteninde, yapılan anlaşmaya göre imzalanan 102 milyon dolarlık kredinin, Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından toplam kurulu gücü 327 megavat olacak 9 güneş (GES) ve 4 rüzgar (RES) santralinin hayata geçirilmesinde kullanılacağı belirtildi.

EBRD’nin 52 milyon dolarlık kredi desteği sağladığı ve 85 megavat gücünde olacak dokuz GES projesi Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya'da kurulacak.

EBRD, toplam kurulu gücü 242 megavat olacak Çanakkale'deki Üçpınar (99 MW), Kocalar (26 MW), Hasanoba (51 MW) ile Denizli'deki (66 MW) dört rüzgar projesine ise 50 milyon dolarlık kredi desteği sağlayacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, EBRD kredisinin şirketin yatırımlarının hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Karabeyoğlu, “2020 yılı sonuna kadar hayata geçireceğimiz projelerle tamamı temiz enerji kaynaklarına dayalı 1,000 MW’lık kurulu güce ulaşma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle rüzgar enerjisi alanında yeni yatırımlarımız ve muhtemel satın almalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise, “Türkiye yenilenebilir enerji sektöründe çekici yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor. Sağladığımız finansman Akfen Holding’in ülkenin en büyük yenilenebilir enerji oyuncularından biri olma hedefini desteklemektir. Aynı zamanda bu yatırım, Türkiye'nin yerli kaynağa dayalı enerji üretimine geçiş sürecinde sektöre de ivme kazandırmaktadır” dedi.

REUTERS