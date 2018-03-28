Akkuyu’da pay satışı 2019’da

Rosatom'un Akkuyu Nükleer Santrali'nde yüzde 49 pay satışı büyük ihtimalle 2019'a kadar ertelenecek.

Akkuyu nükleer santralini yapacak olan Rus nükleer enerji şirketi Rosatom, projeyi yürütecek şirkette yüzde 49 pay satışının büyük ihtimalle bu yıldan 2019’a kadar ertelendiğini açıkladı.

Haber, Rus Interfax haber ajansında yer aldı.

Rosatom projenin yüzde 49’una üç Türk şirketten oluşan konsorsiyumu ortak olarak alacağını geçen yıl açıklamıştı. Ancak iki şirket projeden çekildi. Santralde en az yüzde 51 payı elinde bulunduracak olan Rosatom, aralarında kamu şirketi EÜAŞ’ın da bulunduğu şirketlerle ortaklık için görüştüğünü açıklamıştı.

REUTERS

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