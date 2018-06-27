AKP-Erdoğan çay ve fındığın anavatanı iki ilde oy kaybetti

Tarım politikaları nedeniyle eleştirilen hükümet Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden olan çay ve fındığın yetiştirildiği Rize ve Ordu'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde aldığı oy oranına ulaşamadı. AKP, Ordu ve Rize'ye bağlı 31 ilçede 2015 seçimlerinde aldığı oy oranının altında kalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da memleketi Rize'de aldığı oy oranı düştü. Erdoğan, Ordu'nun 7 ilçesinde ise aldığı oy oranını artırdı. Bunun yanı sıra Ordu'nun bir ilçesinde Erdoğan'ın aldığı oy oranı değişmedi. Bu seçim sonuçlarını sozcu.com.tr ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka kimse görmüyor.

Çiftçi hükümete olan tepkisini sandıkta gösterdi. Satışa çıkan 14 şeker fabrikasının bulunduğu yerlerde 2015 seçimlerinde aldığı oy oranının altında kalan AKP, Türkiye’nin en önemli tarım ürünlerinden olan çay ve fındığın başkenti Ordu ve Rize’de de oy kaybetti. AKP, Ordu ve 19 ilçesinde 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimlerden daha az oy alırken, bu durum Rize ve ilçeleri için de geçerli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rize ve ilçelerinde 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oy oranına ulaşamadı. Erdoğan, Ordu’da ise 7 ilçede oyunu artırırken, bir ilçede Erdoğan’ın aldığı oy oranı değişmedi. İşte Rize, Ordu ve ilçelerinde sandık sonucu:

AKP 2015 genel seçimlerinde Rize’de %75.35 oranında oy almıştı. 24 Haziran’da bu oran %64.8 de kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %80.57 oy oranı ise 2018’de %76.9’a geriledi.



2015 seçimlerinde Rize’nin Merkez ilçesinde %78.26 oranında oy alan AKP 2018 seçimlerinde %67.1’e düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %82.47 oy oranı ise 2018’de %79.3’te kaldı.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 2015 seçimlerinde %68.92 oranında oy alan AKP, 2018 seçimlerinde %58.8’e geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %73.10 oy oranı ise %69.9’a indi.

2015 seçimlerinde Rize Çamlıheşin’de %73.41 oy oranına ulaşan AKP, 2018 seçimlerinde %64.7’de kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %78.89 oy oranı ise 2018 seçimlerinde %75.0’a geriledi.

Benzer durum Rize’nin Çayeli ilçesinde de yaşandı. AKP 2015 seçimlerinde Çayeli’nde %82.13 oranında oy almıştı. Bu oran 24 Haziran’da %68.8’e düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %85.11 oy oranı ise %83.5’e düştü.





2015 seçimlerinde Rize Derepazarı’nda %82.25 oranında oy alan AKP, 2018 seçimlerinde %71.5’e düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %85.89’luk oy oranı ise 2018’de %84.8’de kaldı.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde 2015 seçimlerinde %49.47 oranında oy alan AKP, 24 Haziran’da %42.9’a geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %54.06 oy oranı ise bu seçimlerde %49.06’ya düştü.

AKP 2015 seçimlerinde Rize’nin Güneysu ilçesinde %89.38 oranında oy almıştı. Bu oran 2018 seçimlerinde %81.3’te kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %92.26’lık oy oranı ise %90.9’a geriledi.





2015 seçimlerinde Rize’nin Hemşin ilçesinde %63.95 oranında oy alan AKP 24 Haziran’da %58.6’ya geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %68.66’lık oy oranı ise %65.9’da kaldı.

AKP 2015 seçimlerinde Rize İkizdere’de %86.74 oranında oy almıştı. Bu oran 2018 seçimlerinde %77.8’e düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %91.27’lik oy oranı ise %88’e indi.

2015 genel seçimlerinde Rize’nin İyidere ilçesinde %84.46 oy oranına ulaşan AKP, 24 Haziran’da %76’da kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %88.47’lik oy oranı ise %87.5’e düştü.

2015 seçimlerinde Rize Kalkandere’de %81.53 oranında oy alan AKP, 2018’de %70.8’e geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %85.12’lik oy oranı ise %81.8’e indi.

AKP 2015 seçimlerinde Rize Pazar’da %65.43 oranında oy almıştı. Bu oran 2018 seçimlerinde %55.9’a düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %69.81’lik oy oranı ise 2018 seçimlerinde %66.2’ye indi.

Rize’de ortaya çıkan bu tablonun benzeri fındık denince ilk akla gelen şehir olan Ordu’da da yaşandı. 2015 genel seçimlerinde Ordu’da %63.10 oy oranına ulaşan AKP, 2018 seçimlerinde %48.8’de kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %66.98’lik oy oranı ise %65.1’e indi.

Ordu’nun Akkuş ilçesinde 2015 seçimlerinde %73.55 oy oranına ulaşan AKP, 24 Haziran’da %58.1’e geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %77.92’lik oy oranı ise 2018 seçimlerinde %76.8’e indi.



2015 seçimlerinde Ordu’nun Altınordu ilçesinde %52.17 oranında oy alan AKP, bu seçimlerde %39.5’te kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %56.32’lik oy oranı ise 2018 seçimlerinde %54.4’e indi.

AKP Ordu’nun Aybastı ilçesinde 2015 seçimlerinde %71.99 oranında oy almıştı. Bu rakam 24 Haziran seçimlerinde 58.2’ye geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %76.40’lık oy oranı ise 2018 seçimlerinde %75.1’e düştü.

Ordu’nun Çamaş ilçesi’nde 2015 seçimlerinde %68.42 oranında oy alan AKP bu seçimlerde %47.2’de kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %71.56’lık oy oranı ise 2018 seçimlerinde %69.4’e geriledi.

AKP 2015 seçimlerinde Ordu Çatalpınar’da %86.52 oranında oy almıştı. 24 Haziran seçimlerinde bu oran %59.3’te kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %85.99’luk oy oranı ise diğer ilçelerin aksine artarak 2018 seçimlerinde %87.8’e yükseldi.

AKP, 2015 seçimlerinde %79.83 oranında oy aldığı Ordu Çaybaşı’nda bu seçimlerde %60.5 oranında oy alabildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %83.09’luk oy oranı ise 2018 seçimlerinde %83.4’e indi.

Ordu Fatsa’da 2015 seçimlerinde %62.30 oranın oy alan AKP 24 Haziran’da %48’de kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %64.38’lik oy oranı ise 2018 seçimlerinde %63’e indi.

AKP 2015 seçimlerinde %57.01 oranında oy aldığı Ordu Gölköy’de 2018 seçimlerinde %41.7’de kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %62.7’lik oy oranı ise değişmedi.

AKP 2015 seçimlerinde Ordu’nun Gülyalı ilçesinde %52.24 oy oranına ulaşmıştı. 2018 seçimlerinde ise oy oranı ise %43.30’da kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %58.50’lik oy oranı ise 2018 seçimlerinde %54.5’e indi.

2015 seçimlerinde Ordu’nun Gürgentepe ilçesinden AKP’ye %49.48 oranında oy çıkmıştı. 24 Haziran’da ise bu oran %33.7’ye geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %51.31’lik oy oranı ise 2018 seçimlerinde %51.5’e çıktı.

2015 seçimlerinde Ordu’nun İkizde ilçesinde %66.61 oy oranına ulaşan AKP bu seçimlerde %53.8’de kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %70.53’lük oy oranı ise 2018 seçimlerinde %76.6’ya yükseldi.



AKP 2015 seçimlerinde Ordu’nun Kabadüz ilçesinde %71.49 oranında oy almıştı. Bu rakam 2018 seçimlerinde % 54.2’ye geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %74.35’lik oy oranı ise 2018 seçimlerinde %69.7’ye indi.

Ordu’nun Kabataş ilçesinde 2015 yılında %68.15 oranında oy alan AKP, 24 Haziran’da %54.7’de kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %75.16’lık oy oranı ise 2018 seçimlerinde %74.8’e yükseldi.

AKP’ye Ordu’nun Korgan ilçesinde 2015 seçimlerinde %82.41 oranında oy almıştı. Bu rakam 2018’de %61.7’ye geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %85.67’lik oy oranı ise 2018 seçimlerinde %82.8’e indi.

AKP 2015 seçimlerinde Ordu Kumru’da %84.02 oranında oy almıştı. 2018’de bu oran %63.4’e geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %85.13’lük oy oranı ise 2018 seçimlerinde %85.6’ya yükseldi.

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 2015 seçimlerinde %68.01 oranında oy alan AKP bu seçimlerde %55’te kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %69.11’lik oy oranı ise 2018 seçimlerinde %70’e çıktı.

AKP Ordu’nun Perşembe ilçesinde 2015 seçimlerinde %49.35 oranında oy almıştı. Bu seçimlerde aldığı oy oranı %39.7’ye geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %54.94’lük oy oranı ise 2018 seçimlerinde %50.2’ye indi.

AKP 2015 seçimlerinde Ordu Ulubey’de %62.95 oranında oy almıştı. 2018’de bu oran %47.7’de kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %68.84’lük oy oranı ise 2018 seçimlerinde %64’3’e indi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde 2015 seçimlerinde %71.09 oranında oy alan AKP 24 Haziran seçimlerinde %56.7’de kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %72.32’lik oy oranı ise 2018 seçimlerinde %72.7’ye yükseldi.



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