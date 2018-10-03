AKP’de şeker isyanı

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sırasında da tepki gösteren AKP eski Milletvekili, Pankobirlik ve Torku Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk’tan çarpıcı açıklamalar geldi. Konuk, fabrikaların satışına milletvekili olduğu dönemde de karşı çıktığını belirterek, ‘’İtirazlarımızı yüksek sesle söyledik. Yapmayın dedik ama yapıldı. Su akar yatağını bulur. Bu özelleştirmede eninde sonunda gerçek mecrasını bulacak’’ dedi.

Recep Konuk, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 66. Mali Genel Kurulu'nda şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili konuştu ve şunları söyledi:

YAPMAYIN DEDİK

Herkese derdimizi anlattık. Önerilerimizi paylaştık. İtirazlarımızı yüksek sesle de söyledik. Yapmayın dedik yapıldı. Ama su akar yatağını bulur. Bu özelleştirmede eninde sonunda gerçek mecrasını bulacak ve Türkiye şeker sektöründe üreticinin de içinde olduğu bir modele geçecek.

BAKAN DUYSUN

Tarım Bakanımızın dikkatini çekmek istiyorum. Sektörde özelleştirilen fabrikaların ham şeker getirip rafine şeker üretmek için çalışma yaptıkları, nabız yokladıkları söylentisi ayyuka çıktı. Kimse kamış şekerini getirip rafine etme kolaycılığına heveslenmesin. Pancardan vazgeçerseniz ve sizde şeker olmazsa, o şeker dünyanın her tarafında pahalı olur.

İNGİLİZ KUMAŞI

1600'lü yıllarda İngiltere'yi Hindistan'da üretilen ipek ve pamuklu kumaşlar istila etti. İngiliz parlamentosu da Patiska yasası çıkardı. İngiltere dışından getirilen pamuklu ve ipekli kumaşlardan yapılmış giysilerin giyilmesini yasakladı. Patiska yasası bugün hala dünyada en çok para ödenen kumaşın İngiliz kumaşı olmasını sağlayan tedbirdir.

REHAVET YOK

Rehaveti üstümüzden atma zamanıdır. Üreteceğiz, dışarıya midemizden bağlı olmayacağız ve karnımız tok başımız dik duracağız. Daha çok üretmek için beklediğimiz, üretirken fiyatlarken geriye düşmeyecek tedbirlerin süratle alınması. Enerji, gübre, ilaç, tohum, mazot, yem gibi girdileri yarıştıklarımızla eşit şartlarda kullanmak ”