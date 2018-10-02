AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi icralık oldu

Tasarruf tedbirlerine rağmen kooperatif başkan ve yöneticilerini Bodrum’da 5 yıldızlı otelde kampa götürmesiyle gündeme gelen AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bazı taşınmazları, Kocaeli 4. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı.

Kocaeli İzmit Körfez Mahallesi'nde mülkiyeti AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarla ve üzerindeki taşınmazlar Kocaeli 4. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Satışın, belediyenin borçlarına karşılık icralık olduğu iddia edildi. 482 ada, 6 parselde kayıtlı olan tarla ve taşınmazlar için belirlenen muhammen bedel 82 bin 423 bin lira. Söz konusu icra satışı için 19 Kasım Pazartesi günü açık artırma yapılacak. Belediyenin hangi borcundan dolayı icralık olduğu bilinmiyor.

“KİME NE BORCU VAR?”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Orhan Tanış, “Satışa çıkarılan parsel üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı girişinde olan binalar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı girişinde olan bina, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı girişindeki binalar, tenis kortları gibi yapılar da yer alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait bir mülk neden icra yolu ile satışa çıkar? Belediyenin kime, ne borcu vardır da ödememiştir? Satışa çıkarılan bu arazi üzerinde bulunan Fen İşleri Daire Başkanlığı ve diğer binalar ruhsatlı mıdır?” ifadelerini kullandı.