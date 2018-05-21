5 bakan çizildi, Şimşek de yok

AB Bakanı Ömer Çelik, Bilim Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Maliye Bakanı Naci Ağbal AKP listelerinde yer almadı. Enerji Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. Bölge 1. Sıradan aday gösterildi. Öte yandan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de listede yok.

AKP'nin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, Enerji Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. Bölge 1. Sıradan aday gösterildi.

Ancak Albayrak'ın milletvekili listesine dahil edilmesi, “eğer Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirse, Albayrak Bakan olmayacak mı?” Sorusunu akıllara getirdi.

Son Anayasa değişikliği ile getirilen yeniliklerden biri de, Cumhurbaşkanı'nın yeni dönemde atayacağı bakanların vekil olmamalarını içeriyor. Eğer Berat Albayrak, bakan olursa, vekillikten istifa etmesi gerekecek.

BEŞ BAKAN LİSTEDE YER ALMADI

AKP'nin YSK'ya sunduğu milletvekili listesinin süprizi, beş bakanın listede isimlerinin olmamasıydı. Bunlardan en çok göze çarpanı ise Mehmet Şimşek. Şimşek'in milletvekili listesine konulmaması “bakanlık yolu açıldı” yorumlarına neden oldu.

AKP listesinde, son kabinede yeralan Ekonomi alanındaki bakanlardan hiçbirinin yer almaması da dikkat çekici bulundu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü YSK'ya sunulan AKP milletvekili listesinde yeralmadılar.

Yine listede adı bulunmayan bir diğer bakan ise, AB Bakanı Ömer Çelik.

SEÇİM BÖLGELERİ DEĞİŞTİ

Kabinede bazı bakanların seçim bölgesi değişti. Çalışma Bakanı Sarıeroğlu Ankara'dan Adana'ya, İçişleri Bakanı Soylu Trabzon'dan İstanbul'a kaydırıldı. Enerji Bakanı Berat Albayrak (İstanbul) Adalet Bakanı Abdülhamit Gül (G.Antep), Aile Bakanı Fatma Betül Kaya (İstanbul), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (İstanbul), Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu (Adana), Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki (Kayseri), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (Antalya), Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (Rize),Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba (Ş.Urfa), Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkçi (Malatya), Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan (Mersin), Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş (İstanbul), MEB İsmet Yılmaz (Sivas), MSB Nurettin Canikli (İstanbul), Orman-Su Bakanı Veysel Eroğlu (Afyon), Sağlık Bakanı Ahmet Demircan (Samsun), Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan (Kars) aday gösterildi.