Albayrak: Kredi faizleri de yüzde 25’lerin altına inmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. International Business Forum'da açıklamalarda bulundu. Albayrak açıklamasında, "Ekim'de cari fazlada tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. International Business Forum’da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* Maliye politikalarımızda bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşu sürdürüyoruz

* Bütçe gelirlerimiz programda yer alan beklentilerimizin üzerine çıkacak noktada iyi bir seviyeye ulaşmış durumda

* Ağustos ve Eylül aylarının ardından Ekim’de cari fazla vereceğimizi birçok ortamda ifade ettik, Ekim’de belki tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir

* Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranında güçlü rakamlar gelmeye başladı

* Tarımda erken uyarı sistemini hızlı bir şekilde devreye alacağız

* Gıda komitesi koordinasyonunda hal yasasını en iyi şekilde uygulamaya koyacağız

* Yapısal adımlarla enflasyon konusunda çok önemli mesafe almış olacağız

* Fırsatçılığa ve stokçuluğa izin vermeyeceğiz

* Kasım-Aralık’ta ciddi bir iyileşme yakalayarak enflasyon hedeflerimize çok yakın bir netice yakalayacağımızı düşünüyoruz

* Kurdaki düşüş olumlu, kredi faizleri de yüzde 25’lerin altına inmeye başladı, Aralık’ta daha da düşecek

REUTERS