Albayrak: Kredi faizleri de yüzde 25’lerin altına inmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. International Business Forum’da yaptığı konuşmada şunları söyledi:
* Maliye politikalarımızda bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşu sürdürüyoruz
* Bütçe gelirlerimiz programda yer alan beklentilerimizin üzerine çıkacak noktada iyi bir seviyeye ulaşmış durumda
* Ağustos ve Eylül aylarının ardından Ekim’de cari fazla vereceğimizi birçok ortamda ifade ettik, Ekim’de belki tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir
* Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranında güçlü rakamlar gelmeye başladı
* Tarımda erken uyarı sistemini hızlı bir şekilde devreye alacağız
* Gıda komitesi koordinasyonunda hal yasasını en iyi şekilde uygulamaya koyacağız
* Yapısal adımlarla enflasyon konusunda çok önemli mesafe almış olacağız
* Fırsatçılığa ve stokçuluğa izin vermeyeceğiz
* Kasım-Aralık’ta ciddi bir iyileşme yakalayarak enflasyon hedeflerimize çok yakın bir netice yakalayacağımızı düşünüyoruz
* Kurdaki düşüş olumlu, kredi faizleri de yüzde 25’lerin altına inmeye başladı, Aralık’ta daha da düşecek
REUTERS
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