Albayrak’ın yarınki toplantısına 3 bin kişi kayıt yaptırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın gerçekleştireceği toplantıya 3 bin yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Perşembe günü küresel yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek ve yatırımcı toplantısı düzenleyecek. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyordu.

Albayrak’ın Perşembe günü TSİ 16:00’da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek. Albayrak toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek.

REUTERS