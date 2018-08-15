Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Albayrak’ın yarınki toplantısına 3 bin kişi kayıt yaptırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın gerçekleştireceği toplantıya 3 bin yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı.

android-time 15:16 15 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Albayrak’ın yarınki toplantısına 3 bin kişi kayıt yaptırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın gerçekleştireceği toplantıya 3 bin yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Perşembe günü küresel yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek ve yatırımcı toplantısı düzenleyecek. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyordu.

Albayrak’ın Perşembe günü TSİ 16:00’da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek. Albayrak toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek.

REUTERS

 

Son güncelleme: android-time 18:1215.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar