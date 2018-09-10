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Bakan Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla topyekûn  mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesinin bu dönemdeki öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

android-time 11:59 10 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Bakan Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla topyekûn  mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesinin bu dönemdeki öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,”Enflasyonla topyekûn mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesi bu dönemdeki öncelikli hedeflerimizdir”dedi.

Bakan Albayrak’ın 2018 yılı 2. çeyrek GSYH büyümesine ilişkin değerlendirmesinde “TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi  2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel  olarak yüzde 5,2 oranında büyüme kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden  arındırılmış GSYH büyümesi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9  oranında gerçekleşti. İkinci çeyrekte büyüme, tüketim ve yatırımdaki ılımlı yavaşlamaya  rağmen iç talep kaynaklı olmaya devam etmiştir. Bununla birlikte,  güçlü ihracat ve turizm gelirlerindeki yüksek performans net dış  talebin büyümeye pozitif katkı vermesini sağlamıştır. Bu durum,  ekonomi politikalarımızdaki temel hedeflerimizin başında gelen,  ekonominin dengelenme sürecinin başladığını göstermektedir. Yine aynı  şekilde büyümede temel hedef olan ihracata dayalı büyüme istikametinde  ilerlendiğini de ortaya koymuştur. “ifadelerini kullandı.

İÇ TALEPTEKİ YAVAŞLAMA BELİRGİNLEŞİYOR

Albayrak konuşmasının devamında “Öncü göstergeler, üçüncü çeyrekten itibaren iç talepteki  yavaşlamanın belirginleştiğine işaret etmektedir. Yılın geri kalanında  ithalat talebinin düşmesi ihracat ve turizm gelirlerindeki devam eden  güçlü seyir ile net dış talebin büyümeye yüksek oranda pozitif katkı  sağlaması beklenmektedir. Son dönemde finansal koşullarda ortaya çıkan sıkılaşma ve  piyasalarımızda yaşanan dalgalanma temelde enflasyon ve cari açık  alanlarındaki kırılganlıklarımızla daha kararlı mücadele etmeyi ve  makroekonomik dengelenme politika setini oluşturmayı gerektirmektedir.  Enflasyonla topyekûn mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere  düşürülmesi bu dönemdeki öncelikli hedeflerimizdir. Yapısal  reformlarla desteklenen maliye politikasındaki sıkı duruş ve  makroekonomik dengelenme politikası büyümeyi orta vadede daha sağlıklı  bir patikaya getirecektir. Bu büyümenin getirdiği refahın adaletli  paylaşımı, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı ve güçlü toplumumuz  ile gerçekleşecektir.” dedi.

FOREKS

Son güncelleme: android-time 12:0110.09.2018
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