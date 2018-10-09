Albayrak açıkladı! Kredilere yüzde 10 faiz indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Bankalar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüksek faizle kullandırılmış kredilerin faiz oranlarında %10 indirim yapacaklar." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konuşmalarından satırbaşları ;

* İndirim kampanyasında enflasyon sepetindeki tüm markalar, tüm kalemler var

* Kamu bu süreçte öncü olacak; BDDK, TCMB, TBB ile güçlü bir koordinasyon ortaya koyuyoruz

* Dünyada çok sıradışı bir durum olmazsa, elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız

* KDV iadeleriyle ilgili hızlı bir çalışma ile birlikte iade ödenme süreçlerini hızlandırıp, yıl sonuna kadar başvuruların neticelendireceğiz

* Bankacılık sektörü son iki ayda kredi faizlerinde yüksek dalgalanmalara sahne oldu, ama daha sakin bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz

* Bankalar 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere yüksek faizle kullandırılmış kredilerin faiz oranlarında %10 indirim yapacaklar

* Sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlaması için hal yasasında değişikliğin meclise gelmesi için süreç bu ay neticeleniyor

* KDV iadelerinin de ödenme süreçlerini hızlandırıyoruz, 2019 başından itibaren, başvurudan sonraki 10 gün içinde KDV iade talebinin yüzde 50’si inceleme beklenmeden ödenecek

* Bankalarla ilgili kampanya takip ve reel sektörün kredi sorunlarının takibi için BDDK içinde var olan çağrı merkezini daha güçlü bir noktaya taşıyacağız.

REUTERS