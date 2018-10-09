Albayrak açıkladı! Kredilere yüzde 10 faiz indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konuşmalarından satırbaşları ;
* İndirim kampanyasında enflasyon sepetindeki tüm markalar, tüm kalemler var
* Kamu bu süreçte öncü olacak; BDDK, TCMB, TBB ile güçlü bir koordinasyon ortaya koyuyoruz
* Dünyada çok sıradışı bir durum olmazsa, elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız
* KDV iadeleriyle ilgili hızlı bir çalışma ile birlikte iade ödenme süreçlerini hızlandırıp, yıl sonuna kadar başvuruların neticelendireceğiz
* Bankacılık sektörü son iki ayda kredi faizlerinde yüksek dalgalanmalara sahne oldu, ama daha sakin bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz
* Bankalar 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere yüksek faizle kullandırılmış kredilerin faiz oranlarında %10 indirim yapacaklar
* Sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlaması için hal yasasında değişikliğin meclise gelmesi için süreç bu ay neticeleniyor
* KDV iadelerinin de ödenme süreçlerini hızlandırıyoruz, 2019 başından itibaren, başvurudan sonraki 10 gün içinde KDV iade talebinin yüzde 50’si inceleme beklenmeden ödenecek
* Bankalarla ilgili kampanya takip ve reel sektörün kredi sorunlarının takibi için BDDK içinde var olan çağrı merkezini daha güçlü bir noktaya taşıyacağız.
REUTERS
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