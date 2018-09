Ali Koç: Kriz olmayabilir ama endişelenmemek mümkün değil

Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç “Şu an ekonomik kriz var diyecek bir durum olmayabilir ancak özel sektörün borç yapılanması açısından baktığımızda endişelenmemek mümkün değil” dedi.

Hannover'de başlayan Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı'nda (IAA) bir araya geldiğimiz Koç Holding Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, sektörü ve ekonomik gündemi değerlendirdi. Dönem dönem inişler olduğunu ve bunlardan birinin yaşandığını belirten Ali Koç, “Bence gerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gerek ekonomi yönetimi olsun nisandan sonra beklenen tepki ve refleksleri veremedi veya vermekte bir nebze geç kaldı. Temmuz ve bilhassa ağustosta kurların yükselmesiyle endişelerimiz normale göre çok arttı. Kurlar, enflasyonu da etkiledi. Şu an ekonomik kriz var diyecek bir durum olmayabilir ancak geldiğimiz noktada, Türk özel sektörünün içinde bulunduğu borç yapılanması açısından, bunun ne kadarı döviz ne kadarı TL, ne kadarı uzun ne kadarı kısa vadeli diye baktığımızda endişelenmemek mümkün değil” dedi.

DENGEYİ SAĞLAMAMIZ GEREK

Tasarruf oranlarımız düşük olduğu için kaynak ne yazık ki ülkemizde yok ve yurt dışı kaynaklara bağımlıyız diyen Ali Koç, Türkiye'nin şu an yatırım yapma konusunda güvenilir bir ülke imajı vermesi gerektiğinin de altını çizdi. Ali Koç, “ Bunu da iki türlü yapabiliyorsunuz. Bir tarafta ekonomik şart ve politikalar, öngörülebilirlik, regülasyon kurumlarının ve yargının iyi çalışması var, diğer tarafta da uluslararası ilişkiler… Her türlü milli çıkar ve hassasiyetlerimizi unutmadan bu iki alanda dengeyi sağlamamız gerek. Her anlamda baktığınızda geleceğe dair tünelin sonunda ışık var” dedi.

Tofaş ve Ford Otosan tarafında uzun vadeli yatırımlarımızı etkileyecek bir unsur olmadığını vurgulayan Başkan Ali Koç, “Unutmayın ki mayısta bankamıza 1 milyar dolar sermaye koyduk. Önümüzdeki dönemde yeni projelerle birlikte kapasiteyi artırma planlarımız var. Önümüzdeki 10-12 yıl kapasite artırımının şart olduğu bir döneme gireceğiz. Üretim kapasitesinin yanı sıra, fiziki kapasitede de çok fazla esnekliğimiz kalmadı” diye konuştu.

2 günde 5 sipariş aldı

Yerli üretici Karsan'ın BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, furara damgasını vurdu. Çevreye duyarlı yapısı, ileri teknoloji özellikleri ve avantajlı fiyatıyla Jest Electric 2 gün içinde 5 adet sipariş aldı. Fuar sonrasında seri üretime geçecek aracın ilk müşteri siparişleri Aralık ayında teslim edilecek. Jest Electric'de görev yapan, BMW üretimi elektrikli motor, sürekli olarak 170 beygir güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla 165 km'ye kadar menzil sunuyor.