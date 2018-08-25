Ali Şafak Akmil’in yatı 25 milyona satışa çıkarıldı

Kocaeli’de parası için kaçırılan, daha sonra bütün şirketleri batan, Türkiye’nin en büyük 500 firmasından biri olan Deniz Atı Petrokimya’nın sahibi Ali Şafak Akmil’in Körfez ilçesindeki lüks yalı 25 milyon liraya satışa çıkarıldı.

Deniz Atı Petrokimya A.Ş. denildiğinde aklınıza çok fazla şey gelmeyebilir ancak İstanbul'a seyahat ederken otoyol kenarında yer alan pek çok bölgede “Bu arazi Sea Horse Grubu'na aittir” yazısını görmüşsünüzdür. Şirketin sahibi Ali Şafak Akmil. Körfez Şirinlıyalı'da devasa bir yalıda oturuyordu. Denize sıfır bu yalıya dışardan görebilmek mümkün değildi. İstenildiği takdirde bölgeyle bütün bağını kesip sadece deniz ulaşımıyla evine giriş çıkış yapabiliyorduAli Şafak Akmil. Akmil 2012 yılının temmuz ayında kaçırıldı. 1 milyon lira fidye istediler, 430 bin lira ödeyerek serbest kaldı.

YÜZDE 99'U KENDİNE AİT

Deniz Atı Petrokimya A.Ş. bir dönem İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasına da girmişti. Deniz Yıldızı Petrokimya LTD.ŞTİ. Deniz Kızı Petrokimya LTD.ŞTİ. Qulube Petrokimya LTD. ŞTİ. ve Sea Hourse Petrokimya LTD. ŞTİ. ile birlikte faaliyet gösteren Deniz Atı Petrokimya'da Deniz Atı ve Deniz Yıldızı, üretim yapıyor, Deniz Kızı ve Qulube ise pazarlama işine bakıyordu. Yıllık 500 milyon lira ciroya sahip olan şirketlerin yüzde 99'u Ali Şafak Akmil'e, yüzde 1'i ise eşine aitti. 2015 yılının haziran ayında şirketler mali sıkıntıya girdi. Akmil, iflas erteleme talep etmek üzere mahkemeye başvurdu.

ALACAKLILAR TOPLANACAK

Deniz Atı Petrokimya için iflas erteleme süresince tedbir kararı verildi. Diğer dört şirket içinse herhangi bir tedbir uygulanmadı. Yani Deniz Atı'na mahkeme sürecinde kimse icra takibi yapamadı. Diğer dört şirkete ise giden icraların ardı arkası kesilmedi. Mahkeme süreci geçtiğimiz yıl tamamlandı. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, Ali Şafak Akmil'in iflas erteleme talebini yerinde bulmadı. Akmil'in girdiği mali krizden çıkamayacağını belirleyen mahkeme heyeti “adi tasfiye” kararı verdi. Alacaklılar toplantısı gerçekleştirildi ve öncelik olarak işçi alacakları, ipotekler ödendikten sonra firmanın diğer taşınmazları satılarak alacaklılara gerekli ödemeler yapıldı.

BORCUM 155 MİLYON LİRA

Ali Şafak Kamil, iflas erteleme talep ettiği günlerde bir yerel gazeteye röportaj vermiş borçlarını anlatarak girdiği sıkıntıdan kısa sürede çıkacağını söylemişti. Akmil şu açıklamalarda bulunmuştu: “Bizim hammaddemiz petrol bazlı. Petrol fiyatları hatırlayın geçen yıl eylül ayında 110 dolardan 40 dolara kadar indi. 24 bin ton stokla yakalandık. Bu nedenle bizim paranın yarısı buharlaştı. Epey zararımız oldu. Daha bitmedi… İhracat yaptığımız ülkelerde dolar aşırı değerlendi. Fiyatlar artınca tahsilât sorunu yaşamaya başladık. Tahsilâtlarda 6-8 ay gecikmeler oldu. Bu da bizi sıkıntıya soktu. Bir de nakliye işlerimizi yapan firma ile sıkıntı yaşadık. 2013 sonunda… 1130 ton malımız çalındı. Davamız devam ediyor… Araya seçim girince, yurt içindeki tahsilâtlarda da gecikmeler başladı. Sonunda nakit sıkıntısına düştük ve ‘iflas erteleme' talep etmek zorunda kaldık. Bankalara 124 milyonu kredi, 31 milyonu teminat mektubu olmak üzere toplam 155 milyon lira borcum var.”

25 MİLYON LİRA İSTENİYOR

Bir dönem Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birini yöneten Ali Şafak Kamil'in Körfez Şirinlıyalı'da yer alan lüks evi Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından icradan satın alındı. Banka geçtiğimiz hafta lüks yalıyı satışa çıkardı. Yalı için istenen para 25 milyon lira. İstanbul'a yarım saat mesafede yer alan lüks yalının üzerine inşa edildiği parsel toplam 8.192 metrekare. Parsel üzerinde 4 adet bina mevcut.

SİNEMA SALONU, 2 ADET MARİNA

Yalının özellikleri ise şöyle; ana bina; bodrum kat 510 m2, zemin kat 971 m2, normal kat 938 m2, çatı katı 190 m2 olmak üzere toplam 2 bin 609 m2 kapalı alana sahip. Ayrıca toplam 1.112 m2 teras hacmi mevcut. Parsel içerisinde 55 m2 işçi evi, 55 m2 müştemilat deposu ve 210 m2 kapalı, 67 m2 açık olmak üzere toplam 277 m2 alanlı toplantı binası mevcut. Bahçe peyzajı yapılı, farklı ülkelerden getirilmiş ender ve özel ağaçlarla çevrili. Denize sıfır olan yalının biri tekne diğeri yat için olan 2 adet marinası mevcut. 350 m2 açık havuzu; ayrıca ana bina içerisinde sauna, sinema salonu, kat asansörü bulunan yalının ana binası tapuda “Motel” olarak kayıtlı.