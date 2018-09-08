Alibaba’nın kurucusu emekli oldu

E-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma (53) şirketten emekli oldu. Ma görevini bırakırken eğitim projelerine odaklanmak istediğini söyledi. Alibaba Çin'in en değerli şirketi konumunda.

Türkiye'de Trendyol'u satın alan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma 420 milyar dolarlık piyasa değeri ile Çin'in en değerli şirketi olan Alibaba'daki başkanlık görevini bırakarak emekli oldu.

Ma, New York Times'a yaptığı açıklamada istifasının yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. İngilizce öğretmenliği eğitimi alan Ma, “Eğitimi seviyorum, eğitime odaklanmak istiyorum” diye konuştu.

Alibaba 2018'in ikinci çeyreğinde 12 milyar dolarlık gelir açıklarken gelirini önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artırmıştı.

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