Alikahya’da ilk siparişler teslim edildi

Yıldızlar Yatırım Holding’in, Kocaeli’nin Alikahya bölgesindeki son yatırımı Yıldız Demir Çelik, üretime başladı ve ilk siparişlerini teslim etti.

Yıllık 1.5 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesine sahip olan ve 350 kişinin istihdam edildiği Yıldız Demir Çelik fabrikasında, yeni üretim fazlarının da devreye girmesiyle çalışan sayısı 600 kişiye ulaşacak.

CARİ AÇIĞA KARŞI 1 MİLYAR DOLARLIK POZİTİF KATKI VERECEK

Türkiye'nin 9 milyon ton yassı çelik ithal ettiğini, ihracat ile ithalat arasındaki açığın 4.7 milyon ton olduğunu belirten Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Bu açık, geçen yılın cari fiyatlarına göre 3.5 milyar dolara denk geliyor. Yassı çelik sektörüne yaptığımız yeni yatırımımızla bu açığı azaltmayı hedefliyoruz. Fabrikamızın asitlenmiş soğuk haddelenmiş, galvanizli ve boyalı ürün olarak. 1,5 milyon tonluk yıllık üretim kapasitesi var. Fiyatına da ton başına 800 dolar dersek, cari açığa satış fiyatıyla 1 milyar dolar gibi azımsanmayacak ölçüde pozitif bir katkı vereceğiz” diye konuştu.

YATIRIM TUTARI YENİ FAZLA BERABER 350 MİLYONA ÇIKACAK

Kocaeli'nin Alikahya bölgesinde faaliyete geçen 300 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan fabrikanın maliyeti 300 milyon dolar. Bu miktarın yüzde 30'unun özkaynak, yüzde 70'inin ise uzun vadeli krediyle sağlandığını belirten Yıldız, “Fabrikadaki yeni faz için de harekete geçtik, yeni bir galvaniz hattı ekliyoruz. Bu fazın tamamlanmasıyla beraber 350 milyon dolarlık bir yatırım rakamına ulaşmış olacağız” dedi.