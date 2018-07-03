Alkollü içeceklere vergi zammı

Alkollü içeceklerde ÖTV yüzde 15.5 artırıldı. Hükümet benzin fiyatlarını sabitlediği için ÖTV gelirinin bir kısmından vazgeçmişti.

Hükümet 23 Mayıs tarihinden bu yana benzin fiyatını 6 lira 24 kuruşa sabitlemişti. Benzine bunun haricinde gelen zamlar ÖTV’den feragat edilerek yansıtılmıyordu.

Benzin fiyatlarının seçim öncesi sabitlenmesinin bütçeye yükü 10 milyar lirayı aşmıştı.

Böylece hükümet akaryakıt fiyatında vergiden yaptığı fedakarlık sonucunda alkollü içeceklerde aldığı vergiyi artırdı.

Litrede 184 TL olan maktu vergi 213 TL’ye yükseldi.

‘6 AYDA YÜZDE 25 ORANINDA ZAM’

Vergi uzmanı Ozan Bingöl konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Sadece 2018 yılının ocak ayında rakının litresinde uygulanan ÖTV tutarının 171 TL iken 6 ayda 3 kez zamlanarak 213 TL olduğunu söyleyen Bingöl, 6 ayda gelen zammın yüzde 25 oranında olduğunu belirtti. İşte Bingöl’ün açıklamaları: