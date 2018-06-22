Almanlar inşaat yapıp ada alacaklar

Alman şirketler Fi-Yapı ve Dumankaya'nın yarım kalan inşaatlarını tamamlayacak. Şirket bunun karşılığında Türkiye Cumhuriyeti'nden İzmir Dikili açıklarındaki Garip Ada'yı alacak.

Dumankaya ve Fi-Yapı'nın projelerini Alman Drees&Sommer öncülüğündeki konsorsiyum tamamlayacak. 8 bin kişinin mağduriyetleri giderilecek. Alman şirketler evleri bitirmek için dört finansman kurumundan 450 milyon euro kredi aldı.

Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu (TMSF) kayyumunda yönetilen 2 şirketin yarım kalan projelerini tamamlamak için Alman Drees&Sommer, iştirakleri Eurabau ve CPB ile Flagman Capital'den oluşan konsorsiyumla iş birliği anlaşması imzalandı.

Alman şirket, 1.3 milyar TL kaynak sağlayıp evleri bitirecek, karşılığında Garip Ada'yı alacak. Mağdurların cebinden ise bu süreçte para çıkmayacak. Fi-Yapı’nın patronu Serdar İnan 2010 yılında 32 milyon dolara Garip Ada’yı satın almıştı. Ada daha sonra TMSF bünyesine geçti.

KAÇ AİLE MAĞDUR OLDU?

Dumankaya Mozaik, Modern Vadi, Adres Sancaktepe ve Fikirtepe'deki iki projesi yarım kaldı ve toplam 3,028 aileyle mağdur oldu.

Fi Yapı ise Fi Side, Fi Life, Fi Kırıkkale ve Fi Tower projelerini tamamlayamadı. Bunun sonucu da 5,136 aile mağdur oldu.

İHA