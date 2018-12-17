Almanya yabancıların stratejik şirketlere ortak olmasını zorlaştırıyor

Almanya'da Avrupalı olmayan bir firmanın herhangi bir şirkete yüzde 10 veya üzerinde ortak olması devlet iznine bağlandı. Eskiden bu oran yüzde 25'ti. Söz konusu izinler medya, teknoloji ve savunma gibi stratejik şirketler için alınacak. Bu kanunla ülkenin stratejik kaynaklarının yabancıların eline geçmesini engellemek amaçlanıyor. Türkiye'de son yıllarda pek çok tartışmalı özelleştirme ve şirket satışı gerçekleşmişti.

Almanya'da yabancıların şirket alması zorlaşıyor. Buna göre Avrupalı olmayan yabancı bir şirket, medya, savunma veya teknoloji şirketinin en az yüzde 10'unu almak isterse anlaşmasının devlet tarafından onaylanması gerekecek. Eskiden bu oran yüzde 25'ti. Wall Street Journal'ın haberine göre kanun Çinli şirketlerin ülkedeki genişlemesini durdurmak için alındı. Yabancı sermayeye yüzde 10 kontrol getirecek kanun Çarşamba günü Alman parlamentosunda oylanacak. Almanya yaz aylarında Leifeld Metal isimli şirketin Çinli bir yatırımcıya satılmasını özel güvenlik gerekçesiyle engellemişti. Fransızlar da çıkardıkları yeni kanunlarla Çinlilerin kıtadaki ilerleyişini durdurmak istiyor. Toulouse Havalimanı'nın inşaatını Çinli bir şirketin yapması yasal mevzuata takılmıştı. İLGİLİ HABER Kanada'da tutuklanan Huawei'nin CFO'suna elektronik kelepçeyle tahliye

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