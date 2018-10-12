Almanya’dan gurbetçilere vergi kaçakçılığı soruşturması

Alman Maliye Bakanlığı Türkiye'ye paralarını gönderen gurbetçiler için soruşturma açtı. Sözcü'nün Aachen Savcılığı'ndan aldığı bilgilere göre soruşturmanın gerekçesi 'vergi kaçakçılığı' ve Alman yasalarına uygun olmayan para transferi şüphesi olarak belirtildi. Gurbetçiler Varlık Barışı ile Türkiye'ye para gönderiyordu.

Türkiye'nin yurt dışı kazançlarına getirdiği Varlık Barışı, Avrupalı Türk'ün başını yaktı. Almanya'dan Türkiye'ye milyarlarca Euro nakit para transferi gerçekleştiğini tespit eden Alman savcılığı, “vergi kaçakçılığı“ soruşturması başlattı.

Bu kişilerin isimlerinin tespiti için Ziraat Bankası'nda 80 memurla inceleme yapıldı. Ziraat Bankası incelemeyi doğruladı. Kimliği tespit edilen kişileri ağır cezalar bekliyor. Banka çalışanları da suça iştirakten ceza alabilecek.

Türkiye’nin 4 Temmuz 2018'de çıkardığı „yurt dışı kazançlarına istisna uygulaması“ adlı Varlık Barışı, gurbetçinin başına umulmadık işler açtı. Türkiye'ye yüksek miktarda, Alman bankacılık sisteminde görünmeyen „nakit para“ gönderildiğinin tespiti üzerine Alman Savcılığı harekete geçti. Banka kayıtlarında olmayan milyarlarca Euro paranın, bazı isimlerce Türkiye'ye transfer edildiğini belirleyen Aachen Savcılığı, kayıtları bulmak için soruşturma başlattı.

80 MALİYE GÖREVLİSİ

İlk olarak, Alman Bankacılık Kanunu'na tabi olan Ziraat Bank AG'nin başta Frankfurt merkezi olmak üzere, Köln, Duisburg, Münih, Hamburg, Berlin ve Hannover şubelerinde arama yapıldı. Bu arama ve incelemelere, savcılığın talimatıyla 80 Maliye görevlisi katıldı.

ZİRAAT DOĞRULADI: BELGE ALINDI

Konu Alman basınına yansıdı. „hessischte rundfunk“ radyosu dün bütün gün bu olayı duyurdu. Ardından Alman haber ajansı DPA olayı duyurdu ve tüm tv'ler konuyu işlemeye başladı. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada inceleme doğrulandı. Açıklamada, „Almanya Maliye Bakanlığı’nın, bazı kişilerle ilgili yaptığı vergi incelemesi kapsamında, bankanın Almanya’daki iştiraki Ziraat Bank International AG kanalıyla bu kişilerin finansal işlem yapıp yapmadığı konusunda bilgi ve belge talebinde bulunduğu ve bankanın tüzel kişiliğiyle ilgili konu olmadığı“ belirtildi.

SAVCILIK: İKİ AYRI SUÇ VAR

SÖZCÜ'nün Aachen Savcılığı'ndan edindiği bilgilere göre, soruşturma „para aklama“ ve „vergi kaçakçılığı“ şüphesi nedeniyle başlatıldı. Gerekçesi ise, Türkiye'nin 4 Temmuz 2018'de çıkardığı Varlık Barışı oldu. 4 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı kanun genel tebliğine göre, „yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Kasım’a kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak“tı.

OLAYIN AVRUPA AYAĞI UNUTULDU

Bu yapılırken, insanların yurt dışında takibata uğrayacakları konusunda uyarıda bulunulmadı. Türkiye'ye destek olmak isteyen ya da Avrupa ülkelerindeki vergilendirmeden kaçırılmış kazancı olanlar, paralarını başta Ziraat Bank olmak üzere bir çok banka ile Türkiye'ye göndermeye başladı. Almanya'da 3000 Euro'nun üzerindeki her işlem için kanıt istenirken, nakit getirilen milyonlarca Euro hemen Alman makamlarının dikkatini çekti.

Sonuçta, Türkiye'ye para gönderenler için “vergi kaçırma soruşturması“ başlatıldı. Türk bankalarından isimleri alınan bu kişilerle ilgili yakında ağır cezalı davalar açılacak. Gönderilen paraların miktarının ise milyarlarca Euro'yu bulduğu belirtiliyor.

900 EURO ÜZERİ HAVALEYE OTOMATİK İNCELEME Yurt dışındaki bazı kişiler, yüksek miktarda kazanç getiren işlerini el altından yürütüyor ya da maliyeye çok azını bildiriyor. Bu durumda da, ellerinde nakit birikiyor. Sorun da burada başlıyor. Almanya, 900 Euro'nun üzerindeki tüm havaleleri otomatikman inceliyor. Nakit getirilen 3000 Euro'nun üzerindeki her paranın da „nereden bulduğunun kanıtı“ isteniyor. Varlık barışı nedeniyle, maliyeden kaçırdıkları nakit paraları Türkiye'ye havale edenlerin tespiti, doğrudan soruşturmaya neden oldu. Bu kişiler, kazançlarını bildirmiş ve vergilendirmiş olsaydı, paralar bir Alman bankasında bulunsaydı, havalede sorun yaşanmayacaktı. Sorun, nakit getirilen paraların Türkiye'ye transferiyle başladı. Şimdilik bu kişiler sorgulanıyor ancak Alman Bankacılık Yasası'na göre, Almanya'da faaliyet gösteren Türk bankaları müşterilerinden paranın kaynağını öğrenmek zorunda. Bunu yapmadan parayı gönderen banka da, suça iştirakten ceza alıyor.