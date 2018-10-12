Almanya’dan gurbetçilere vergi kaçakçılığı soruşturması

Türkiye'nin yurt dışı kazançlarına getirdiği Varlık Barışı, Avrupalı Türk'ün başını yaktı. Almanya'dan Türkiye'ye milyarlarca Euro nakit para transferi gerçekleştiğini tespit eden Alman savcılığı, “vergi kaçakçılığı“ soruşturması başlattı.
Bu kişilerin isimlerinin tespiti için Ziraat Bankası'nda 80 memurla inceleme yapıldı. Ziraat Bankası incelemeyi doğruladı. Kimliği tespit edilen kişileri ağır cezalar bekliyor. Banka çalışanları da suça iştirakten ceza alabilecek.
Türkiye’nin 4 Temmuz 2018'de çıkardığı „yurt dışı kazançlarına istisna uygulaması“ adlı Varlık Barışı, gurbetçinin başına umulmadık işler açtı. Türkiye'ye yüksek miktarda, Alman bankacılık sisteminde görünmeyen „nakit para“ gönderildiğinin tespiti üzerine Alman Savcılığı harekete geçti. Banka kayıtlarında olmayan milyarlarca Euro paranın, bazı isimlerce Türkiye'ye transfer edildiğini belirleyen Aachen Savcılığı, kayıtları bulmak için soruşturma başlattı.
İlk olarak, Alman Bankacılık Kanunu'na tabi olan Ziraat Bank AG'nin başta Frankfurt merkezi olmak üzere, Köln, Duisburg, Münih, Hamburg, Berlin ve Hannover şubelerinde arama yapıldı. Bu arama ve incelemelere, savcılığın talimatıyla 80 Maliye görevlisi katıldı.
Konu Alman basınına yansıdı. „hessischte rundfunk“ radyosu dün bütün gün bu olayı duyurdu. Ardından Alman haber ajansı DPA olayı duyurdu ve tüm tv'ler konuyu işlemeye başladı. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada inceleme doğrulandı. Açıklamada, „Almanya Maliye Bakanlığı’nın, bazı kişilerle ilgili yaptığı vergi incelemesi kapsamında, bankanın Almanya’daki iştiraki Ziraat Bank International AG kanalıyla bu kişilerin finansal işlem yapıp yapmadığı konusunda bilgi ve belge talebinde bulunduğu ve bankanın tüzel kişiliğiyle ilgili konu olmadığı“ belirtildi.
SÖZCÜ'nün Aachen Savcılığı'ndan edindiği bilgilere göre, soruşturma „para aklama“ ve „vergi kaçakçılığı“ şüphesi nedeniyle başlatıldı. Gerekçesi ise, Türkiye'nin 4 Temmuz 2018'de çıkardığı Varlık Barışı oldu. 4 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı kanun genel tebliğine göre, „yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Kasım’a kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak“tı.
Bu yapılırken, insanların yurt dışında takibata uğrayacakları konusunda uyarıda bulunulmadı. Türkiye'ye destek olmak isteyen ya da Avrupa ülkelerindeki vergilendirmeden kaçırılmış kazancı olanlar, paralarını başta Ziraat Bank olmak üzere bir çok banka ile Türkiye'ye göndermeye başladı. Almanya'da 3000 Euro'nun üzerindeki her işlem için kanıt istenirken, nakit getirilen milyonlarca Euro hemen Alman makamlarının dikkatini çekti.
Sonuçta, Türkiye'ye para gönderenler için “vergi kaçırma soruşturması“ başlatıldı. Türk bankalarından isimleri alınan bu kişilerle ilgili yakında ağır cezalı davalar açılacak. Gönderilen paraların miktarının ise milyarlarca Euro'yu bulduğu belirtiliyor.
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