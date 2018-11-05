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Altek Alarko, elektrik santralinde üretimi durdurdu

Alarko Holding, bağlı ortaklığı Altek Alarko'nun Kırklareli'ndeki doğalgaz kombine çevrim santralinde, ekonomik sebeplerden dolayı bir yıl elektrik üretimi yapmayacağını açıkladı.

android-time 12:42 5 Kasım 2018
Haberler Ekonomi
Altek Alarko, elektrik santralinde üretimi durdurdu
Alarko Holding, bağlı ortaklığı Altek Alarko'nun Kırklareli'ndeki doğalgaz kombine çevrim santralinde, ekonomik sebeplerden dolayı bir yıl elektrik üretimi yapmayacağını açıkladı.

Alarko Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, bu durumun şirketin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı kaydedildi.

KAP’a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.’ nin bilanço aktifinde yer alan Kırklareli ilinde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı’nda ekonomik sebeplerle en az 1 yıl boyunca elektrik üretimi yapılmayacaktır. Bu durumun Şirketimizin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

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Son güncelleme: android-time 12:5905.11.2018
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