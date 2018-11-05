Altek Alarko, elektrik santralinde üretimi durdurdu

Alarko Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, bu durumun şirketin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı kaydedildi.
KAP’a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.’ nin bilanço aktifinde yer alan Kırklareli ilinde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı’nda ekonomik sebeplerle en az 1 yıl boyunca elektrik üretimi yapılmayacaktır. Bu durumun Şirketimizin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
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