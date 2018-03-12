Altın fiyatları 12 Mart Pazartesi: Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar?

Altında düşüş sürüyor. Altının gramındaki düşüş yatırımcısını üzüyor. Gram altın 162,00 liradan alınıp 162,05 liradan satılıyor. Peki bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürerken yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. 12 Mart Pazartesi 2018 güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı 12.3.2018 altın fiyatları...

Altın bu sabah saatlerinde düşüşünü sürdürdü. 12 Mart Pazartesi Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 12 Mart’ta altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu ve düşüş başladı. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? 12.3.2018 güncel altın fiyatları Altın 162-163 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

162,00 liradan alınırken, 162,05 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 259,39 liradan alınırken 265,26 liradan satılıyor. Yarım altın da 518,97’den alınırken 531,94 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1072,00 liradan alınıp 1084,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 da 2593,88 liradan alınırken 2634,72 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.