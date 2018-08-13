Kapalıçarşı altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Güne yükselişle başlayan altın fiyatları artışını gün boyu sürdürdü. Vatandaşların ve yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında gelen soru altın fiyatlarının ne kadar olduğu oluyor… Çeyrek altın fiyatı 400 lirayı aştı. İşte güncel rakamlar...

Altın fiyatları bugün de yükselişine devam ediyor. Dövizin yükselmesi ile birlikte çeyrek ve gram altın fiyatı da artıyor. Hız kazanan yükseliş ile birlikte gram altın Kapalıçarşı’da 265,40 işlem görüyor. İşte Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatları…

13 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4 artışla 265,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 432 lira, Cumhuriyet altını 1.768,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 4 yükselişle 265,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 255,00 255,20 265,20 265,40

Cumhuriyet Ata Lira 1.680,00 1.701,00 1.747,00 1.768,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,00 237,00 242,00 246,00

Lira(Tam) Ziynet 1.642,00 1.662,00 1.707,00 1.727,00

Yarım Ziynet 821,00 831,00 854,00 864,00

Çeyrek Ziynet 410,00 415,00 427,00 432,00

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

Analistler, bugün açıklanacak önemli bir veri olmadığını ve piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını belirterek, hafta genelinde ise yarından itibaren hareketlenecek veri takviminin küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelen hamlelerin Türk lirası varlıklar üzerindeki satış baskısını hafifletebileceğini ifade eden analistler, altının ons fiyatında ise 1.205 doların destek konumuna geldiğini söyledi. Yeni haftayla beraber altın fiyatlarında yükseliş gözlendi altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rakamlar son bir aydır yükseliş ivmesinde devam ediyor. Ateşi bir türlü sönmeyen altın fiyatları yatırımcıları alım yapmak yerine satışa yöneldi. TCMB'den yapılan açıklamada, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiği bildirildi.