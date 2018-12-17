Altın fiyatları 17 Aralık: Çeyrek ve gram altın yeni haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları merakla araştırılırken altındaki ufak hareketlenmeler sürüyor. Geçtiğimiz aylarda hızlı hareketlerle yükselen ancak son dönemde bir miktar düşse de düşüşü yavaşlayan ve ufak yükselişlerle seyreden altın fiyatları şu şekilde...

Piyasadaki tüm yatırım araçları dalgalanma yaşarken altın fiyatları da dalgalı bir görünümde seyrediyor. Çeyrek ve gram altın ufak yatırımcı tarafından en çok tercih edilen altın türleri olarak dikkat çekiyor. İşte altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI 17 ARALIK

Altın fiyatlarında 17 Aralık rakamları şu şekilde;

Hediyeleşmek ve yatırım için alınan gram altın 213,77 TL’den alınırken 213,83 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın ise 342,32 TL’den alınıyor, 350,11 TL’den ise satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 682,80 TL olarak görülürken, 700,54 TL’den ise satılıyor.

Cumhuriyet altının alış fiyatı 1.420,00 TL, satış fiyatı ise 1.440,00 TL’den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.