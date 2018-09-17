Altın fiyatları 17 Eylül: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarının ateşi az da olsa düştü! Ekonomi piyasalarında yaşananlar doların altına etkisi geçtiğimiz aylarda altın fiyatlarını bir anda sıçratmıştı. Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira? soruları da daha sık sorulmaya başladı. Bugün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,43 lira oldu.İşte 17 Eylül Pazartesi 2018 Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları...