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Altın fiyatları 17 Eylül: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarının ateşi az da olsa düştü! Ekonomi piyasalarında yaşananlar doların altına etkisi geçtiğimiz aylarda altın fiyatlarını bir anda sıçratmıştı. Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira? soruları da daha sık sorulmaya başladı. Bugün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,43 lira oldu.İşte 17 Eylül Pazartesi 2018 Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları...

android-time 07:32 17 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları 17 Eylül: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatlarının ateşi az da olsa düştü! Ekonomi piyasalarında yaşananlar doların altına etkisi geçtiğimiz aylarda altın fiyatlarını bir anda sıçratmıştı. Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira? soruları da daha sık sorulmaya başladı. Bugün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,43 lira oldu.İşte 17 Eylül Pazartesi 2018 Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları...

Altının bir kaç günlük yatay seyri  devam ediyor. Ancak 17 Eylül Pazartesi altın fiyatlarında geçtiğimiz aylara oranla yükselişte sürüyor.Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 236-237 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? İşte Cumhuriyet, küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,43 lira oldu

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 302,67 liradan alınırken 309,51 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 603,81'den alınırken 619,39 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 1.560,00 liradan alınırken 1.580,00 liradan satılıyor.

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