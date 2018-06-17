Altın fiyatları 17 Haziran: Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yükselişte. Doların artması ile birlikte altın da yükselişe geçti. Merkez Bankasının geçtiğimiz hafta yaptığı müdahaleler de altının ateşini düşürmeye yetmedi. Çeyrek altın fiyatı 317 Lira'nın üstüne çıktı! Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını anlık olarak araştırıyor. Altının gramı 194,49'dan alınırken 194,63 lira civarından satılıyor. Altın fiyatları dalgalı ve yüksek seyrini sürdürüyor. 17.6.2018 Kapalıçarşı'da bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Altın fiyatları bugün de yükselmeyi sürdürdü! 17 Haziran 2018 günü yani bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 17.6.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu ve birkaç gün ki düşüşünü sürdürdü. Altın 194-195 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

194,49 liradan alınırken, 194,63 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 310,22 liradan alınırken 317,36 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 618,50’den alınırken 634,73 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1275,00 liradan alınıp 1288,00 liradan alıcı buluyor.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDER Mİ?

AA Finans Analisti İslam Memiş, İtalya’da siyasi krizin derinleşmesinin İtalya devlet tahvili fiyatları ve avro/dolar paritesinde sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, “Dün avro/dolar paritesi 1,1510 bandına, altının ons fiyatı 1.293 dolar seviyesine kadar geriledi. İtalya'da krizin derinleşmesi her ne kadar altının ons fiyatı için olumlu olsa da dolar endeksinin

95 seviyesine yükselmesi altını baskılamaya devam ediyor. Bu sebeple altının ons fiyatındaki yükselişler 1.306,5 dolar seviyesiyle sınırlı kaldı.” değerlendirmesinde bulundu.

Küresel piyasalarda artan dolar talebinin altının gram fiyatında düşüşlerin sınırlı kalmasına neden olabileceğini ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 188 liranın destek, 195 liranın ise diren konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD’de büyüme başta olmak üzere açıklanacak veriler ile siyasi gelişmelerin takip edileceğini kaydetti.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.