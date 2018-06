Güncel altın fiyatları 18 Haziran: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Ülkemizde en çok kullanılan yatırım aracı olan altın fiyatları güne yükselişle başladı. Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? soruları araştırılıyor. Merkez Bankası müdahalesi sonucunda düşüşe geçen altın fiyatları tekrar yükselmeye başladı. Özellikle küçük yatırımcının an be an takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın bugüne 192,71 TL alış fiyatıyla 192,78 TL satış fiyatıyla başladı. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 18 Haziran Pazartesi 2018 tarihli altın fiyatları...

Altın güne yükselişle başladı. Altın fiyatları özellikle yatırımcılar için en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Durmaksızın yükselen altın fiyatlarının son durumu yatırımcı tarafından merakla araştırılıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte Kapalıçarşı’daki güncel gram altın, çeyrek altın, küçük ve büyük altın fiyatları… GRAM ALTIN NE KADAR? 192,71 liradan alınırken, 192,78 liradan satılıyor ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? Çeyrek altın ise 310,22 liradan alınırken 317,36 liradan satılıyor. YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? Yarım altın da 618,50'den alınırken 634,73 liradan satılıyor. CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını ise 1275,00 liradan alınıp 1288,00 liradan satılıyor. ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM? Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır. ANALİSTLER NE DİYOR? Analistler, ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimin azalabileceğine ilişkin beklentilerle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, buna bağlı olarak uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, yurt içinde ise döviz kurlarının gerilediğini kaydetti. Bugün ABD ve İngiltere piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını hatırlatan analistler, altının gram fiyatında 192 liranın destek, 197 liranın direnç konumunda olduğunu ifade etti. ALTIN NEDEN DEĞERLİ? Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir. ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise; 1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep, 2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri, 3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları, 4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları, 5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri, 6- Merkez bankalarının para politikaları, 7- Reel faiz hadleri, 8- Enflasyon oranları, 9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları, 10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri, 11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı, 12- Spekülatif amaçlı işlemler, 13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.