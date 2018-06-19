19 Haziran güncel altın fiyatları: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları öğleden sonra daha da hızlı yükselmeye başladı. 19 Haziran Salı yani bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yatırımcısı, çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını merakla araştırıyor. Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası az da olsa düşen altın fiyatları dün itibarı ile yine yükselmişti. 19 Haziran Salı yükselişe geçen altının gramı 196,15'den alınırken 196,22 lira civarından satılıyor. İşte Kapalıçarşı'da 19.6.2018 büyük ve küçük altın fiyatları...

19 Haziran Salı 2018 günü yani bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Merkez Bankası indirimi ile düşen altın fiyatlarında son durum ne? Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 19.6.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu ve bugün düşüşe geçti. Altın 195-196 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? İşte ayrıntılar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

196,15 liradan alınırken, 196,22 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 313,84 liradan alınırken 320,93 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 625,71’den alınırken 641,85 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1294,00 liradan alınıp 1305,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.