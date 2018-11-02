Altın fiyatları 2 Kasım: Haftanın kapanış gününde altın fiyatlarında son durum…

Altın fiyatları son bir haftada düşüşe geçmişken dün akşam saatlerinden itibaren yükselişe geçti. Gram altın fiyatı 218 TL bandına yükseldi. İşte 1 Kasım tarihli günün altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum birçok yatırımcı tarafından merakla araştırılırken geçtiğimiz günlerde düşüş yaşayan altın fiyatlarında yükseliş gözlendi. Gram altın 218,91 TL'den alım, 218,95 TL'den satış fiyatıyla güne başladı. 1 Kasım altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 2 KASIM

2 Kasım tarihli altın fiyatları şu şekilde; çeyrek altın 350,40 TL'den alınıp, 358,90 TL'den satılıyor. Gram altın 218,50 TL'den alınıyor ve 218,57 TL'den satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 698,61 TL iken, satış fiyatı 717,79 TL. Cumhuriyet altını 1.456,00 TL alış, 1.478,00 TL satış fiyatıyla işlemde.

ALTININ DÜNKÜ HAREKETİ NASILDI?

Dün, dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 220,1 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 primle 218,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,42 artışla 221,15 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını da 1.450 liradan satılıyor.