Altın fiyatları 20 Aralık: Çeyrek altın ve gram altında günün güncel fiyatları…

Altın yatırımcısının merak ettiği konu gram ve çeyrek altın fiyatları. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, dünü önceki kapanışa göre yüzde 1,49 azalışla 211,4 liradan tamamladı. Altın fiyatlarında bugünkü güncel fiyatlar haberimizde...

Altın fiyatları yatay bir seyirde ufak değişimlerle piyasada işlem görmeye devam ediyor.İstanbul Kapalıçarşı’da 211,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 211,50 liradan, bin 392 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 413 liradan, 192,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 196,70 liradan, bin 361 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 381 liradan, 680 liradan alınan Yarım Ziynet 690 liradan ve 340 liradan alınan Çeyrek Ziynet 345 liradan satılıyor.

EKONOMİDE GÜN ORTASI VERİLERİ

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00’e kadar, önceki kapanışa göre 489,93 puan değer kaybetti. Dün 92.552,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 688,48 puan ve yüzde 0,74 azalışla 91.864,74 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.331,54 puanı, en yüksek 92.086,06 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 1,01 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerden 152’si yükseldi, 211’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.255,87 dolar seviyesinde Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1476, sterlin/dolar paritesi 1,2697, dolar/yen paritesi 111,70 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,2400 liradan, avro 6,0210 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.255,87 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,51 dolardan işlem görüyor.