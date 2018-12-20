Altın fiyatları: 20 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatlarında değişim var mı?

Altın fiyatları güncel gelişmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Gündemsel gelişmeler ve dövizdeki dalgalanmalarla şekillenen gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. 20 Aralık tarihinde 212 lira bandında seyrediyor. İşte altın fiyatlarında güncel durum...

Altın fiyatlarındaki değişkenlik son günlerde yerini yatay bir seyre bıraktı. Çeyrek ve gram altın fiyatlarında dolar kurundaki dalgalanmayla ufak değişiklikler yaşansa da altın fiyatları geçtiğimiz aylara göre stabil bir çizgide ilerliyor. Altının gramı bu sabah 212 lira dolaylarında seyrediyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 20 ARALIK

20 Aralık tarihinde altının gramı 212,43 TL’den alınırken, 212,57 TL’den satılıyor. En çok tercih edilenlerden olan çeyrek altın ise 341,85 TL’den alınıyor ve 349,63 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altınında son durum ise alış fiyatı 1.416,00 TL, satış fiyatı ise 1.437,00 TL.

BORSA’DA SON DURUM

BIST 100 endeksi, güne 242,30 puan ve yüzde 0,27 artarak 91.316,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 76,69 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 91.150,80 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.087,89 puanı, en yüksek 92.583,49 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 değer kazancıyla 92.552,71 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,92, teknoloji endeksi yüzde 2,15, hizmetler endeksi yüzde 1,16, sanayi endeksi yüzde 1,31 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.878,88 puan ve yüzde 1,65 artarak 116.068,69 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 264’ü prim yaptı, 120’si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,02 değer kazanarak 214 bin 200 lira oldu.