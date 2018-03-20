Altın fiyatları 20 Mart Salı: Bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

20 Mart Salı bugün altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları bugün de yükselmiş görünüyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün güne yükselişle başladı. 20 Mart Salı gram altın 166,83'den alınıp, 166,87 liradan satılıyor. Peki bugün çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 20.3.2018 güncel altın fiyatları...

20.3.2018 Salı altın fiyatları belli oldu. Altında yükseliş tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar oldu? sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Gram altın 166-167 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira? İşte 20 Mart Salı güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

166,83 liradan alınırken, 166,87 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 266,05 liradan alınırken 272,07 liradan satılıyor. Yarım altın da 530,43’den alınırken 544,13 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1099,00 liradan alınıp 1111,00 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet 2,5 fiyatı 2660,48 liradan alınırken 2702,35 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.