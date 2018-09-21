Altın fiyatları 21 Eylül: Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın gün içindeki tırmanışını sürdürüyor. Yurttaşlar Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatları! 21 Eylül 2018 Altın kaç lira? Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? gibi sorularla altının gram fiyatını merak ediyorlar. Gram altın fiyatları 242 TL'den alıcı bulurken satış fiyatı da 242 lira. Uzmanlara göre; olası yükselişlerde altının gram fiyatı 250 lira seviyesine kadar çıkabilir. Peki altın bugün kaç lira? İşte ayrıntılar ve altın kaç lira sorusunun cevabı...

21.09.2018 Cuma altın fiyatları belli oldu. Altın bu sabah saatlerinden itibaren yükselmeye devam etti. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 21 Eylülde altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. . Bu dönem yükselişteki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Pazartesi Altın kaç lira? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatları! 21 Eylül Cuma Altın kaç lira? Güncel altın fiyatları Altın kaç lira? Altın 162-163 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları 242 TL’den alıcı bulurken satış fiyatı da 242 lira

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın 388 liradan alınırken 398 liradan satılıyor.