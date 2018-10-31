Altın fiyatları 31 Ekim: Altın fiyatlarında hızlı düşüş! İşte günün gram ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatlarında son dönemlerin en hızlı düşüşlerinden biri yaşandı. Dün sabah serbest piyasada gramı 218 TL'den işlem gören altın bugün güne 214 TL'den başladı. Dövizdeki düşüşten etkilenen altın fiyatlarında son durum haberimizde. İşte günün altın fiyatları...

Altın fiyatlarında dövizle birlikte hızlı bir düşüş gözleniyor. Aşağı yönlü hareket izleyen döviz kurlarıyla beraber altın fiyatları da düşüşe geçti. Geçtiğimiz haftaya göre gramında ortalama 13 TL düşüş gözlenen altının gram fiyatı bugün 214 TL’den işlem görüyor. İşte 31 Ekim tarihli güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 31 EKİM

Altın fiyatlarında 31 Ekim rakamları şu şekilde;

-Gram altın 214,35 TL’den alınırken 214,42 TL’den satılıyor.

-Çeyrek altın 345,21 TL’den alınıyor, 353,58 TL’den satılıyor.

-Yarım altın 688,26 TL’den alınırken 707,16 TL’den satılıyor.

-Cumhuriyet altını 1,429 TL’den alınıp, 1451 TL’den satılıyor.

EMTİA PİYASASINDA SON DURUM

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.15 düşüşle 75.68 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.97 düşüşle 65.72 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı korkularının artmasıyla doların güçlenmesi etkisiyle düştü.

– gümüş, yüzde 0.33 artışla 14.49 dolardan,

– altın, yüzde 0.12 düşüşle 1,226.1 dolardan,

– bakır, yüzde 1.97 düşüşle 2.687 dolardan,

– platin, yüzde 0.27 artışla 839.3 dolardan,

– paladyum da yüzde 0.97 düşüşle 1,068.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 216 liraya, çeyrek altın 353 liraya, Cumhuriyet altını da 1,457 liraya döndü.