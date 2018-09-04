Altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu? 4 Eylül güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları son günlerin en popüler konularından. Çünkü aylar sonra rekor üzerine rekor kırıyor. Dün dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 260 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 primle 255,7 liradan tamamladı. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın 255,86 liradan alınırken 255,95 liradan satılıyor.. Peki çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 4 Eylül 2018 güncel altın fiyatları...

4 Eylül 2018 Salı günü altın fiyatları belli oldu. Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybederek 254 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet altını da 1.710 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.197 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altında 250 liranın kısa vade için destek seviyesi olduğunu belirterek, piyasalardaki agresif dalgalanmaların devamı halinde altının gram fiyatının 250-290 lira aralığında kalmaya devam edeceğini söyledi. ABD piyasalarının dün tatil olması nedeniyle veri akışının sakin olduğunu ifade eden Memiş, “Altının ons fiyatı, dün 1.195-1.204 dolar aralığında seyretti. Ons fiyatı, 1.200 doların altında kalıcı mı olacak yoksa bu seviyelerden toparlanma sürecine mi girecek? Bunu takip edeceğiz. Bugün ABD’de açıklanacak imalat sanayi verileri piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.” ifadelerini kullandı.

ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN NE KADAR?

4 Eylül Salı günü gram altın 254,63 liradan alınırken 254,11 liradan satılıyor. Çeyrek altın 408,61 lira alınırken 419,20 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM

Cumhuriyet altını 1.680,00 liradan alınıp 1.700,00 liradan satılıyor.



ASYA PİYASASINDA SON DURUM



Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Japonya’da Nikkei 225 endeksi, dünkü gerilemesine bugün de devam ederek 22.612,15 puanla son 10 günün en düşük seviyesini gördü. Kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi eden endeks, günü de yüzde 0,1 düşüşle 22.696,90 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 111,4 seviyelerinde dengelendi. Çin’de Şanghay bileşik endeksi, dün iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün gelen tepki alımlarıyla hızlı yükseldi ve kapanışa yakın yüzde 1,3 artarak 2.750,76 puan oldu. Bugün 38.189-38.519 puan bandında dalgalı bir seyir izleyen Hindistan’da Sensex endeksi, 38.310,52 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor. Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.315,70 puanda ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi de yüzde 0,9 yükselişle 27.940,10 puanda bulunuyor.



ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.