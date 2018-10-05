Altın fiyatları 5 Ekim: Çeyrek, gram ve tam altın bu sabaha nasıl başladı?

Altın fiyatları bu sabah da yükseliş trendinde. Yatırımcılarını sevindirse de gram ve çeyrek altın fiyatları ile adeta el yakıyor. Peki anlık altın fiyatları ne durumda? Gram ve çeyrek altın ne kadar? Tam altın kaç TL oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 387,00 lira, Cumhuriyet altını 1.585,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,84 yükselişle 237,50 liradan işlem gördü. İşte alış-satış fiyatları ile güncel altın fiyatları...

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 1,84 artış gösterdi. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 237,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 237,50 liradan, bin 564 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 585 liradan, 216,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220,50 liradan, bin 528 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 548 liradan, 764 liradan alınan Yarım Ziynet 774 liradan ve 382 liradan alınan Çeyrek Ziynet 387 liradan satıldı.İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: 4 EKİM ALTIN FİYATLARI 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 237,30 237,50 (Alış Satış )

Cumhuriyet Ata Lira 1.564,00 1.585,00 (Alış Satış )

22 Ayar Bilezik(Gr.) 216,50 220,50 (Alış Satış )

Lira(Tam) Ziynet 1.528,00 1.548,00 (Alış Satış )

Yarım Ziynet 764,00 774,00 (Alış Satış )

Çeyrek Ziynet 382,00 387,00(Alış Satış )

(İHA-AA)

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