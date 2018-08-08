Güncel altın fiyatları: 8 Ağustos 2018 gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Hareketli haftalar geçiren altın ABD yaptırım kararları sonrası artan gerilimle yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Sürekli yükselen dolar fiyatlarının altın üzerindeki etkisi sürüyor. Altının gramı Kapalıçarşı'da 206,37 Lira'dan alınıp 206,43 Lira'dan satılıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. İşte 8 Ağustos 2018 güncel altın fiyatları...

Altın yüksekten uçuşunu sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde altın fiyatları en hareketli günlerini yaşadı. Durmaksızın yükselen altın fiyatları yatırımcısına da kazandırmaya devam ediyor. Altının gramı Kapalıçarşı’da ne kadar oldu? İşte önce Merkez Bankası kararı ardından ABD yaptırımı gerilimi artan altın fiyatlarında son durum…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

206,37 liradan alınırken 206,43 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 329,60 liradan alınırken 337,11 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın 657,14 liradan alınıp, 674,22 liradan satılıyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1358,00 liradan alınıp 1370,00 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.