Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını ve gram altın kaç lira oldu? 15 Mart Perşembe 2018

Altının hızlı yükselişi sürüyor! Bugün çeyrek altın kaç lira? Altının gram fiyatı ne kadar oldu? soruları da daha sık sorulmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Bugün serbest piyasada gram altın 165,54 liradan alınırken, 165,60 liradan satılıyor. İşte 15 Mart Perşembe 2018 güncel altın fiyatları...

Altın adeta kanatlandı ve 166 lira seviyesini zorlamaya başladı. Özellikle son iki gün hızlı bir ivme gösteriyor. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları ekonominin gündeminde. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 15 Mart Perşembe günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişini sürdürdü. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın fiyatları kaç lira? Altın 165-166 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

165,54 liradan alınırken, 165,60 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 263,86 liradan alınırken 269,76 liradan satılıyor. Yarım altın da 526,06'dan alınırken 539,51 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1089,00 liradan alınıp 1099,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 da 2638,56 liradan alınırken 2679,41 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.