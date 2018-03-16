Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını ve Gram altın ne kadar oldu? 16 Mart Cuma

16 Mart Cuma bugün altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları bugün hızlı yükselişine devam ediyor gibi görünüyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün güne yükselişle başladı. 16 Mart Cuma gram altının gramı 165,03 liradan alınıp 165,06 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını ve Gram altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...