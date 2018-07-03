Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 3 Temmuz altın fiyatları

Altında 10 gündür süren düşüş sonrası ufak bir yükseliş gerçekleşti. Bugün çeyrek altın kaç lira ve gram altın ne kadar oldu? sorularının yanıtı haberimizde. Yatırımlarını altın üzerine planlayan vatandaşlar, ülkemizi de yakından ilgilendiren gelişmeler sonrasında çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna cevap arıyor... Bugün çeyrek altın 296,09 liradan alınırken 302,85 liradan satılıyor. İşte 3 Temmuz altın fiyatları...

Altın geçtiğimiz ay en hareketli dönemlerinden birini yaşadı. Durmaksızın yükselen altın fiyatları son günlerde yatay bir seyirde, büyük çıkış ve düşüşler olmadan devam ediyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne?

ALTIN NE KADAR OLDU?

Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altının gramı 184 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da altın fiyatları…

Çeyrek altın 296,09 lira alınırken 302,85 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.227,00 liradan alınıp 1.239,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ÇEYREK GRAM ALTIN BİLE SATIŞTA

Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle vatandaşların altın tercihleri değişmeye başladı. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşların yeni gözdesi fiyatı 45 lira olan ‘0.25 çeyrek gram altın' ile fiyatı 95 lira olan ‘0.5 yarım gram altın' oldu. Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki artışının devam ettiğini söyledi.