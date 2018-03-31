Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ve cumhuriyet altını kaç lira oldu? 31 Mart 2018 Cumartesi

Altın bugün yine yükselişte! Son haftalardaki genel yükseliş bugün de sürecek gibi görünüyor. Yatırımcısının merak ettiği gram altın 168,49'dan alınıp 168,60 liradan satılıyor. İşte 31 Mart 2018 Cumartesi 2018 çeyrek altın kaç lira? Altının gramı ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? sorularının yanıtı...

Altının yükselişi sürüyor! Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Yatırım yapan vatandaşlar her gün altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Altında son fiyatlar merak ediliyor. Peki 31 Mart Cumartesi günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 31.3.2018 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

168,49 liradan alınırken, 168,60 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 270,09 liradan alınırken 276,20 liradan satılıyor. Yarım altın da 538,49'dan alınırken 552,40 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1115,00 liradan alınıp 1127,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 de 2700,91 liradan alınırken 2743,41 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.

Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98'ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun'i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.