Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet ve gram altın kaç lira? 24 Mart Cumartesi 2018

Altının uçuşu sürüyor! 24 Mart Cumartesi bugün çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?Son günlerdeki rekor yükseliş sürüyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları bugün güne yükselişle başladı. 24 Mart Cumartesi Gram altın 172,48 liradan alınırken 172,59 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın kaç lira? İşte 24.3.2018 güncel altın fiyatları...

24.3.2018 Cumartesi altın fiyatları belli oldu. Altında rekor yükseliş sürüyor. Çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını ve Gram altın ne kadar oldu? sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Gram altın 172-173 lira arasında değişen fiyatıyla yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise gram altın ve Cumhuriyet altını kaç lira? İşte 24 Mart Cumartesi güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

172,48 liradan alınırken, 172,59 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 273,21 liradan alınırken 279,38 liradan satılıyor. Yarım altın da 544,71'den alınırken 558,77 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1128,00 liradan alınıp 1140,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 de 2732,06 liradan alınırken 2775,04 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.