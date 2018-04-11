Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira? 11 Nisan Çarşamba 2018

Altın rekor kırdı! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Çeyrek altın bugün 290 lirayı gördü. Yatırımlarını altın üzerine planlayan vatandaşlar, ülkemizi de yakından ilgilendiren gelişmeler sonrasında çeyrek, Cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna cevap arıyor... Bugün altının gramı 177,47'dan alınıp 177,49 liradan satılıyor. İşte 11 Nisan Çarşamba 2018 altın fiyatları...

Altından bir rekor daha geldi! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 11 Nisan Çarşamba 2018 altın fiyatları adeta uçuşa geçti. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 177-178 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? İşte küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

177,47 liradan alınırken, 177,49 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 283,61 liradan alınırken 290,02 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 566,82’den alınırken 581,45 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1157,00 liradan alınıp 1169,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2833,38 liradan alınırken 2877,92 liradan satılıyor.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.