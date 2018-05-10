Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları güne içinde düşmeye başladı! Altının gramındaki genel yükseliş yatırımcısını sevindirmişti. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Dün 184 TL'yi aşarak rekor kıran gram altın bugün 181,11 liradan alınıp 181,17 liradan satılıyor. Yükseliş sürerken yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. 10 Mayıs Perşembe 2018 güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı 10.5.2018 altın fiyatları...

Altın fiyatları gün içinde düşmeye başladı. Bugün Çeyrek altın ve Gram altın ne kadar oldu? soruları çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 10 Mayıs 'da altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişi sürüyor. Altın almak için uzmanlar ne diyor? 10.5.2018 güncel altın fiyatları Altın 180-181 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

181,11 liradan alınırken, 181,17 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 288,05 liradan alınırken 294,56 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

574,31'den alınırken 589,13 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1189,00 liradan alınıp 1201,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.