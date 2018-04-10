Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira? 10 Nisan 2018

Altının hızlı yükselişi devam ediyor. Altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Peki bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın bugün 174,60 liradan alınıp 174,66 liradan satılıyor. Yükseliş sürerken yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. 10 Nisan Salı 2018 güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı 10.4.2018 altın fiyatları...

Altın bugün de yükselişini sürdürdü. Çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 10 Nisan’da altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Altın almak için uzmanlar ne diyor? 10,3.2018 güncel altın fiyatları Altın 174-175 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

174,60 liradan alınırken, 174,66 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 278,17 liradan alınırken 284,46 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 554,61’den alınırken 568,92 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1144,00 liradan alınıp 1156,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.