Altın fiyatları bugün: Çeyrek altın ve altının gramı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira? 26 Nisan 2018

Altının hızlı yükselişi yerini durgunluğa bıraktı. Geçtiğimiz kısa dönemde altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın bugün 173,84 liradan alınıp 173,89 liradan satılıyor. Yükseliş sürerken yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. 26 Nisan Perşembe 2018 güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı 26.4.2018 altın fiyatları...

Altında durgunluk bugün de sürüyor. Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 26 Nisan'da altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi az da olsa durdu. Altın almak için uzmanlar ne diyor? 26.4.2018 güncel altın fiyatları Altın 173-174 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte ayrıntılar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

173,84 liradan alınırken, 173,89 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 278,61 liradan alınırken 284,91 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 555,47'den alınırken 569,81 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1151,00 liradan alınıp 1163,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.