Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira? 8 Mayıs Salı 2018

Altın fiyatları bugün yine yükselişte! Son haftalardaki genel yükseliş bugün sürüyor gibi görünüyor. Yatırımcısının merak ettiği gram altın 181,14'den alınıp 181,20 liradan satılıyor. İşte 8 Mayıs Salı 2018 Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da Küçük altın ve cumhuriyet altını kaç lira oldu? sorularının yanıtı...

Altında yükseliş bugün de sürüyor. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Yatırım yapan vatandaşlar her gün altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Altında son fiyatlar merak ediliyor. Peki 8 Mayıs Salı 2018 günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? Kapalıçarşı’da Gram altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 8.5.2018 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

181,14 liradan alınırken, 181,20 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 289,47 liradan alınırken 296,01 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 577,13'den alınırken 592,02 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1186,00 liradan alınıp 1198,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.

Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98'ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun'i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.