Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira? 12 Nisan 2018 altın fiyatı

Altının hızlı yükselişi az da olsa durdu. Altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Peki bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın bugün 179,67 liradan alınıp 179,71 liradan satılıyor. oldu? Yükseliş sürerken yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. 12 Nisan Perşembe 2018 güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı 12.4.2018 altın fiyatları...

Altının ateşi biraz sönse de yine de yüksek seyretmye devam ediyor. Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor.12 Nisan’ta altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Altın almak için uzmanlar ne diyor? 12.4.2018 güncel altın fiyatları Altın 179-180 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

179,67 liradan alınırken, 179,71 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 288,41 liradan alınırken 294,92 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 574,94’den alınırken 589,77 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1181,00 liradan alınıp 1195,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.