Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte Küçük ve büyük altın fiyatı…

Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları. Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş geçtiğimiz günlerde yerini kısa süreli yatay seyre bıraksa da altın fiyatları son dönemlerin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Çeyrek ve gram altın küçük yatırımcı tarafından en çok tercih edilen altın türleri oluyor. Çeyrek altın bugüne 285,58TL alış fiyatıyla 292,04 TL satış fiyatıyla başladı, işte detaylar...

Gündemdeki tüm gelişmelerden etkilenen altın fiyatları merak konusu. Altın yatırımcısı ve altına yatırım yapmayı planlayanlar, altın fiyatları konusunda birçok detayı merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan altın fiyatlarındaki yükseliş yerini ufak düşüşlere bıraksa da altın fiyatları yüksek seyrine devam ediyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları bugün 177 lira bandında ilerliyor. 16 Nisan Pazartesi günü gram altın 177,27 liradan alınırken 177,33 liradan satılıyor. Çeyrek altın 285,58 lira alınırken 292,04 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.179,00 liradan alınıp 1.191,00 liradan satılıyor.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.