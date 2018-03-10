Altın fiyatları: Bugün çeyrek ve cumhuriyet altının fiyatı kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? 10 Mart Cumartesi 2018

Altın hafta sonunda düşüşe geçti. 10 Mart Cumartesi bugün çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları bugün küçük bir düşüş yaşadı. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları bugün güne düşüşle başladı. 10 Mart Cumartesi Gram altın 162,16 liradan alınırken 162,18 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın kaç lira? İşte 26.2.2018 güncel altın fiyatları...

10.3.2017 Cumartesi altın fiyatları belli oldu. Altında durgunluk sürüyor. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Gram altın 162-163 lira arasında değişen fiyatıyla yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın ve Cumhuriyet altını kaç lira? İşte 10 Mart Cumartesi güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

162,16 liradan alınırken, 162,18 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 258,03 liradan alınırken 263.87 liradan satılıyor. Yarım altın da 514,44’den alınırken 527,73 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1064,00 liradan alınıp 1076,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 de 2580,28 liradan alınırken 2620,91 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.