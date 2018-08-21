Altın fiyatları bugün de yükselişte! Bayramda çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

21 Ağustos Salı güncel altın fiyatları belli oldu. Ülkemizde küçük yatırımcının gözdesi altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Amerika ile olan yaptırım gerginliği sonrası artan dolar ile beraber altın fiyatları da yükseldi. Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? soruları büyük merakla araştırılıyor.Kurban bayramının ilk günü yani bugün Kapalıçarşı'da altının gramı 229,82 liradan alınırken 229,86 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları..
Bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Yaptırım gerilimi sonrası 21 Ağustos 2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükseliş gözlemlendi. Altının gramı 229 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK VE GRAM ALTIN: Gram altın 229,82 liradan alınırken 229,86 liradan satılıyor. Çeyrek altın 364,35 liradan alınırken 373,43 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardı.
YARIM ALTIN: Yarım altın 726,41 liradan alınıp, 746,86 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1500,00 liradan alınıp 1520,00 liradan satılıyor.