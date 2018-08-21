Altın fiyatları bugün de yükselişte! Bayramda çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

21 Ağustos Salı güncel altın fiyatları belli oldu. Ülkemizde küçük yatırımcının gözdesi altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Amerika ile olan yaptırım gerginliği sonrası artan dolar ile beraber altın fiyatları da yükseldi. Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? soruları büyük merakla araştırılıyor.Kurban bayramının ilk günü yani bugün Kapalıçarşı'da altının gramı 229,82 liradan alınırken 229,86 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları..